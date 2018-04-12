Boğaziçi'nde iki öğrenci daha gözaltına alındı

AKP'li cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki muhalif öğrencileri hedef göstermesinin ardından gözaltılar sürüyor. On öğrencinin tutuklandığı üniversitede bugün iki öğrenci daha gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesinin Rumelihisarüstü kampüsünde öğle saatlerinde iki öğrencinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesinde bir grup öğrenci, Suriye'nin Afrin bölgesine gerçekleştirilen askeri operasyona destek için lokum dağıtan öğrencileri "İşgalin ve katliamın lokumu olmaz" yazan bir pankartla protesto etmişti. Protesto sırasında ve daha sonra düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan öğrencilerden dokuzu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Okuma hakkı vermeyeceğiz" sözlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklanan dokuz öğrenciyle dayanışmak için mektup çalışması yapan bir öğrenci de daha sonra tutuklanmıştı.

BirGün'de yer alan habere göre üniversitenin Rumelihisarüstü'ndeki kampüsünde biri 13.30'da, diğeri de 15.00'te gözaltına alınan iki öğrenci, kampüs içerisinde kurulan polis noktasına götürüldü.