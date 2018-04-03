Boğaziçili öğrencilere tutuklama istemi

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'işgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazılı pankart nedeniyle gözaltına alınan öğrenciler için, savcılık tutuklama talebinde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde "İşgalin ve katliamın lokumu olmaz" yazılı pankartnedeniyle çok satıda öğrencinin evine baskın düzenlenmiş, üniversiteliler gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 15 öğrenci, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık, öğrenciler için "terör örgütü propagandası" yapma suçlamasıyla tutuklama isteminde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da öğrencileri hedef almış "İstanbul'da bir üniversitede, adını söylemeyeyim zaten anlarsınız. Çıktılar orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Onların eşkallerini belirlemek suretiyle bu üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez" ifadelerini kullanmıştı.