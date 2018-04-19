Boğaziçi Üniversitesinde sıkıyönetim: Erdoğan gelecek...

AKP'li cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermesiyle 13 öğrencinin tutuklandığı Boğaziçi Üniveristesinde Erdoğan telaşı yaşanıyor. Yarın Erdoğan'ın kampüse gelecek olması nedeniyle öğrenci ve personel e-posta mesajıyla uyarıldı. Kampüste adeta sıkıyönetim ilan edildi.

Geçen haftalarda cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef göstermesiyle 13 öğrencinin tutuklandığı Boğaziçi Üniversitesinde Erdoğan telaşı yaşanıyor.

AKP'li cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki ziyareti öncesi Kandilli kampüsünde adeta sıkı yönetim ilan edildi.

Rektörlük tarafından öğrenci ve personele yollanan e-posta mesajında görevli olmayan ve yaka kartı olmayan personelin kampüse alınmayacağı bildirildi. Ayrıca yollanan e-postada sabah 11.00'den itibaren emniyet güçlerinin binalarda ve odalarda detaylı arama yapacakları söylendi.

Erdoğan'ın ocak ayında yaptığı ziyarette de güney kampüse görevli olmayan personel ve öğrencilerin girmesine izin verilmemişti.

Erdoğan'ın ziyaret nedeni ise henüz açıklanmadı.

Öğrenci ve personele gönderilen e-posta mesajı şöyle: