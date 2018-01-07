Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden Erdoğan'a 'sıralamalı' yanıt

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Boğaziçi Üniversitesi bu milletin değerlerine yaslanamadığı için hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır" sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 14. Genel Kurulu'nda üniversiteyi hedef almasının ardından, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sözlerinin ardından Twitter hesabından Türkiye üniversitelerinin başarı sıralamasını paylaştı.

"2018 U.S. News and World Report"a göre hazırlanan sıralamada, Türkiye'deki üniversiteler arasında Boğaziçi Üniversitesi'nin birinci sırada olduğu görülüyor.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği de, resmi Twitter sayfasından "Boğaziçi Üniversitesi Gururumuzdur" yazılı bir mesaj paylaştı.

Erdoğan konuşmasında, "Boğaziçi Üniversitesi ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir" demişti. Erdoğan, Boğaziçi üniversitesi hocalarına seslenerek, "Belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük?" ifadelerini kullanmıştı.