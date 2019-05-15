Boğaziçi Üniversitesi emekçileri ve öğrencilerinden kriz fırsatçılığına karşı eylem

Boğaziçi Üniversitesi emekçileri, öğrencileri ve hocaları tarafınan bugün Güney Kampüs’te, patronların kıdem tazminatı saldırılarına, BES dayatmasına, emekçilerin servis hakkının kısıtlanması girişimlerine ve krizin genel anlamda emekçi ve öğrencilerin sırtına yüklenmesine karşı bir eylem gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi emekçileri, öğrenciler ve hocaları bugün Güney Kampüs'te yaptıkları eylemle emekçilerin servis haklarının kısıtlanması girişimlerini, kıdem tazminatına yönelik saldırıları, BES dayatmasını ve krizin emekçilerin sırtına yüklenmesini protesto ettiler.

Eylemde Eğitim-Sen Boğaziçi temsilciliği tarafından yapılan açıklamada “Ekonomik kriz her birimizi tehdit ederken, genç işsiz sayısı rekor kırıyorken, iktidarın gündemi ise krizin faturasını bizlere ödetip, kriz fırsatçılığı yaparak ülkenin yüzde 1’i olan bir avuç yandaşı nasıl mutlu ederim kaygısıdır" denildi. Açıklamada "Şimdi de; kıdem tazminatını fona devretme, BES’i zorunlu hale getirme ve işsizlik fonunu yağmalama planları yapılmakta, kamu hizmetleri tasarruf bahaneleriyle kısılmakta, sosyal haklar törpülenmekte” ifadeleri kullanıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin de bu süreçten bağımsız olmadığı vurgulanan açıklamada, üniversite yönetiminin emekçilerin en temel haklarından olan kreş ve servis haklarında zorlaştırma ve kesintilere gittiği belirtildi.

Açıklama sonrasında, “Kıdem tazminatına uzanan eller kırılsın", "İnsanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz” sloganlarıyla rektörlük binasının önüne yürüyen öğrenci ve emekçiler, haklarına saldırıldığında öğrenci ve emekçilerin birlik olarak ses getirdiklerini vurguladılar.

Bu saldırılar devam ederse birlikte davranmaya devam edeceklerini duyuran öğrenci ve emekçiler rektörlük önünde eylemlerini sonlandırdılar.