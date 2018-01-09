Boğaziçi rektöründen geri adım: Tweetim Erdoğan'a cevap değildi

Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili, “Ülke ve millet değerlerine yaslanamadığı için başarısız" eleştirisine, üniversitenin rektörü Mehmed Özkan'dan cevap gibi bir paylaşım gelmişti. Kardeşi AKP milletvekili olan rektör Özkan, geri adım atarak "Paylaştığım tweet sayın Cumhurbaşkanı'na yanıt değildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili “Ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için başarısız" açıklamasından sonra, Boğaziçi Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Twitter hesabından Türkiye üniversitelerinin başarı sıralamasını paylaşmıştı. "2018 U.S. News and World Report"a göre hazırlanan sıralamada, Türkiye'deki üniversiteler arasında Boğaziçi Üniversitesi'nin birinci sırada olduğu görülüyordu.

Rektör Özkan, Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'ya, paylaştığı tweetin Erdoğan'a yanıt olmadığını belirterek, geri adım attı.

Twitter’dan paylaştığı tweetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt olmadığını söyleyen Özkan, “Bu eleştirilerden rahatsız olmadan, her zaman açık olmak lazım. Boğaziçi kültüründe de bu var. Her eleştiriye açık olacağız ki, iyi olmakla yetinmeyip, daha iyilerini yapabilir hale gelelim” dedi.

Erdoğan'ın sözleri üzerine, üniversite mensupları Twitter’da “BoğaziçiÜniversitesiGururumuzdur” hashtag’i ile sosyal medya kampanyası başlatmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan da, üniversite sıralamalarıyla ilgili bir tweet atmıştı.

"PAYLAŞTIĞIM TWEET ERDOĞAN'A YANIT DEĞİLDİ"

Özkan'ın son değerlendirmesi, Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'nın bugünkü köşesinde yer aldı:

"Ben attığım tweeti orada açıkladım, yani yaptığım konuşmada da üniversitenin ne kadar iyi bir yerde olduğunu söyledim. Benim tweetim bazıları tarafından Sayın Cumhurbaşkanına yanıt gibi algılanmış. Böyle bir amacım yoktu. Ama eleştirilere açığız, bu tür eleştiriler motive edici, teşvik edici, değerli buluyoruz. Bu eleştirilerden rahatsız olmadan, her zaman açık olmak lazım. Boğaziçi kültüründe de bu var. Her eleştiriye açık olacağız ki, iyi olmakla yetinmeyip, daha iyilerini yapabilir hale gelelim.

2017’de U.S. News’in Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 166’ncıydık. 2018’de 190’ıncı olduk. Türkiye’den ilk 200’e giren başka üniversite yok. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde arkamdaki ekranda yansıttım, bugün attığım tweette aynı slayt arkamda görünüyor. Konuşmam, üniversitenin başarıları üzerine kurgulanmıştı, onu anlatmaya çalıştım."