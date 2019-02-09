Boğaz’da tur teknesinden düşen kişi hayatını kaybetti

İstanbul Boğazı’nda tur teknesinden düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bugün öğle saatlerinde Eminönü’nden hareket eden bir tur teknesi Ortaköy açıklarına geldiğinde yolculardan biri henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından çıkarılan denizden çıkarılan yolcu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sözkonusu kişinin burada yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay nedeniyle büyük paniğin yaşandığı tur teknesi Ortaköy iskelesine çekildi ve burada yolcular tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.