Bodrum'da sele kapılan otomobildeki çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular mahallesinde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen 27 yaşındaki Çağlar Bençik ile iki aylık nişanlısı öğretmen 23 yaşındaki Billur Atik'in içerisinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112, UMKE, AFAD, itfaiye, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda, Milas'ta öğretmenlik yaptığı belirtilen Billur Atik'in cesedine ulaşıldı.

Bir süre sonra elektrik teknisyeni Çağlar Bençik'in de cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Öte yandan taşan dere nedeniyle çevredeki bir seranın yıkıldığı, tarım arazilerinin ise sular altında kaldığı gözlendi.