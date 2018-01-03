BM'nin altı ayda bir sığınmacılara dağıttığı 100 lira izdihama yol açtı!

BM tarafından altı ayda bir verilecek 100 liralık yardımdan yararlanmak isteyen Suriyeli sığınmacılar, PTT önünde izdihama neden oldu.

Birleşmiş Miletler ile PTT protokolü çerçevesinde AFAD’a bağlı kamplardaki sığınmacılara, dramların büyüğü yaşatılıyor.

İnsani yaşam koşullardan uzak, yoksulluk ve açlığa mecbur bırakılan sığınmacılara PTT tarafından gıda ve kıyafet harcamalarında kullanmak için kartlar dağıtılıyor.

Adana'da Kızılay Caddesi’ndeki PTT Merkez Müdürlüğü’nde sabahın erken saatlerinde toplanan sığınmacılar, BM'nin altı ayda bir verdiği 100 liranın yatırılacağı kartlar için Kızılay Caddesi’ne kadar kuyruk oluşturdu.

Adana'da yaşanan ve yandaş medya tarafından "yardım" gibi sunulan bu dramı yaratanlar ise kendilerinin "sığınmacıların sesi" olduklarını iddia ederek "İslam kardeşliğinden" dem vurmaya devam ediyor.