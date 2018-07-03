BMC, Acarlar Gölü ve longoz ormanını tahrip ediyor

Birinci derece doğal sit alanı Acarlar Gölü ve longoz ormanının yanındaki alanın BMC Otomotiv’e tahsis edilmesi kararının iptali için dava açan TMMOB, gerçekleştirilen keşifte yargı kararlarının ve çevrenin nasıl katledildiğine şahit olduklarını açıkladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan Acarlar Gölü ve longoz ormanı bölgesine yönelik saldırılara ve bölgede yapılan incelemelere dair bir basın açıklaması yaptı.

Birinci derece doğal sit alanı Acarlar Gölü ve longoz ormanı bölgesinin hemen yanında yer alan alanın BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle dava açtıklarını hatırlatan Koramaz, 27 Haziran’da gerçekleştirilen keşifte, çevrenin ve yargı kararlarının nasıl katledildiğine bir kez daha şahit olduklarını söyledi.

AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ, DRENAJ KANALLARI AÇILDI

Bölgede, Bakanlar Kurulunun 9 Aralık 1998 tarihli kararıyla 100 bin dönümlük alanın serbest bölge ilan edilmesiyle başlayan sürecin yargı kararlarına rağmen tahribatlarla devam ettiğine işaret eden Koramaz, BMC şirketinin dava konusu olan alanı şantiye alanına çevirdiğini, ağaçları “çalı çırpı” diyerek köklerinden söküp kumulları yok ettiğini ve bölgenin kuraklaştırılması için Acarlar Gölü ile longozu besleyen alanlara drenaj kanalları açtığını kaydetti.

Koramaz “Bilirkişi heyetiyle birlikte yapılan keşifte şirketlerin kâr hırsının sonuçları tarihe kazınmıştır” dedi.

HUKUK MÜCADELESİ 1998'DEN BERİ SÜRÜYOR

TMMOB’un, 1998 tarihli serbest bölge kararına karşı açtığı davada Danıştay’ın iptal kararı verdiğini hatırlatan Koramaz “Danıştay kararı açıkken, 2007 yılında bölgenin alanı daraltılarak yeniden serbest bölge ilan edilmiştir. Bu karara karşı açtığımız davada da Danıştay Dairesi önceki kararına atıfta bulunarak bir kez daha doğanın lehine karar vermiştir” dedi.

İdarenin yargı kararlarını yerine getirmeyerek bölgeye dönük saldırılarına devam ettiğini söyleyen TMMOB Başkanı, 2014 yılında bu kez bölgenin “Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında organize sanayi bölgesi, bölgesel çalışma alanları, küçük sanayi alanları, konu dışı kentsel çalışma alanları, golf alanları, kentsel bölgesel spor alanı” olarak ilan edildiğini kaydetti.

Bu plan ile planın dayanağı olan 1/100.000 ölçekli Sakarya İli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin iptali istemiyle açtıkları davanın İdare Mahkemesince bilirkişi raporuna karşın reddedildiğini belirten Koramaz, itirazları üzerine bölge idare mahkemesinin bölgeye ilişkin planları iptal ettiğini hatırlattı.

BÖLGEYE İLİŞKİN YENİ KARARLAR HUKUKA AYKIRI

Koramaz “İptal edilen çevre düzeni planlarına dayanılarak bölgede faaliyette bulunulması yahut bölgeye ilişkin yeni kararlar tesis edilmesi açıkça hukuka aykırıdır ve suçtur” dedi.

Aynı bölgenin 2015 yılında otomotiv ihtisas endüstri bölgesi ilan edildiğini ve konuya ilişkin yargılama sürerken 2016 yılında Sakarya ili Karasu İlçesi Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi mevkiinde BMC Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan “savunma sanayi araçları üretimi, tic. araç üretimi, döküm ve talaşlı im. mer., motor üretim tesisi” projesi için ÇED olumlu kararı verildiğini belirten Koramaz, bu karara karşı açtıkları davanın da temyiz aşamasında olduğunu söyledi.

Koramaz “Tüm bu adımlara son olarak da keşif konusu davanın konusunu oluşturan bölgenin Bakanlar Kurulu kararı ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesi eklenmiştir” diyerek şöyle devam etti:

ÇEVRE KATLİAMI YETMEDİ, YARGI BAĞIMSIZLIĞI DA AYAKLAR ALTINA ALINDI

“Çevre Düzeni Planının iptali ile bölgeye ilişkin projelerin ve kararların tümü dayanaksız kalmıştır. Bu karşın şirket bölgede faaliyetlerini sürdürmüş ve fiili müdahalede bulunmuş, çevreyi tahrip etmiştir.

Bu durum keşif sırasında da açıkça tespit edilmiştir. Şirket tarafından gerçekleştirilen tahribat karşısında çevre düzeni planının iptal edildiğine ilişkin bilirkişilere yönelik beyanlarımız, Bakanlık yetkililerinin ‘o davayı biz kazandık, karar bozuldu’ söylemleriyle karşılaşmıştır. Acarların ve longozun katli yetmemiş ve Bakanlık yargı bağımsızlığını da ayaklar altına almıştır.

Bölge İdare Mahkemesinin iptal kararı henüz temyiz incelemesinde iken, ne UYAP üzerinden ne de tebligat yolu ile tarafımızca herhangi bir karara erişilememişken, Bakanlığın bu beyanı ya bilirkişileri etkilemeye yönelik yalan beyan niteliğindedir ya da Bakanlık ısmarlama kararına güvenerek konuşmaktadır. Her iki durumda da bu tavrın kabul edilebilir yanı bulunmadığı açıktır.

TMMOB, tüm kent ve doğa tahribatlarına karşı olduğu gibi burada da mücadele etmekten yorulmayacaktır. Her ne adla olursa olsun bölgenin doğasının yok edilmesine, yargı bağımsızlığının ve hukukun katledilmesine karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz.”