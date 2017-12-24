Bitcoin'e ilişkin 'aman ha!' açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gazete Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Son ayların çok konuşulan başlıklarından Bitcoin'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybekçi, “Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek, vatandaşlarımıza ‘Aman ha!’ diyorum.” dedi

Röportajın ilgili bölümü şöyle:

Gelelim Bitcoin tartışmasına... Doğru söyleyin, sizin de Bitcoin’iniz var mı? Ya da yakınlarınızın?

Bitcoin’in global bir saadet zinciri olma riski son derece yüksek; hiçbir tabana, hiç­bir varlığa, hiçbir üretime dayanmıyor. Ne benim ne de etrafımdakilerin hiçbir şekilde aklından geçmez. Vatandaşlarımıza da bu konuyla ilgili, “Aman ha!” diyorum.

Bir düzenleme geleceği konuşuluyor. Böyle bir plan var mı?

Gerek Merkez Bankası, gerek Eko­nomi Bakanlığı, gerekse de ilgili kurum ve kuruluşlar olarak konuyu dikkatle izliyoruz. Teknik altyapıyı, hukuki durumu inceliyo­ruz. Dünyadaki ülkeler bununla ilgili teknik düzenlemeler ve tedbirler üzerinde çalışı­yor. Bazı şeyler olabilir ama Türkiye olarak şu an için acil bir çalışma yok.