'Bitcoin olağanüstü bir felaketle yanıp kül olacak'

David Stockman, Bitcoin'in "olağanüstü bir şekilde çökeceğini" ve "yatırım yapan aptal spekülatörlerin de yanıp kavrulacağını" söyledi.

ABD eski Başkanı Reagan döneminde Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörlüğü'nün ardından Wall Street'te yatırım yöneticiliği yapan David Stockman, Bitcoin'e ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Kendilerini ağaçların boyunun gökyüzüne kadara uzanacağı yönünde ikna eden gerçekten aptal bir spekülatör grubu var" diyen Stockman, "Olağanüstü bir çöküşle hepsi yanıp kül olacak. Bu dalgaya son katılan spekülatörlerin hepsinin elleri yanıp kavrulacak ve gereken dersi almış olacaklar" ifadelerini kullandı.