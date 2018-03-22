Birinci derece SİT alanı olan Saraçoğlu Mahallesi için ihale ilanı verildi!

Birinci derece kentsel SİT alanı olan Saraçoğlu Mahallesi için ihale ilanı verildi.

Cumhuriyet'in ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ne yönelik AKP saldırısı sürüyor.

EMlak Konut GYO, "Ankara Çankaya Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi" başlıklı ilanında, ihalenin 26 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuya önceki gün yaptığı açıklamada, “Onca yöneticinin tanıtım yaptığı ve anlaştığı, Saraçoğlu Mahallesi Ankara’nın ve Cumhuriyetin en değerli varlığı ve 1.Derece kentsel sit alanıdır. Kentsel Sit 5 Ocak 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan Koruma Amaçlı İmar Planlarına dair yönetmelikte şöyle tanımlanmıştır. 'Kentsel SİT: Mimari mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulanan ve bir arada bulunmaları ve bir bütün olarak o yerleşmenin ait oldukları dönemin yaşam biçimini gelecek nesillere aktarmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları, kıymetten daha fazla kıymeti olan, kültürel ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri yerleşim dokuları, duvarlar, sokaklar ve meydanlar vb) birlikte bulundukları alanlar' Saraçoğlu Mahallesi'nin Kentsel Sit özelliği tek tek taşıdıkları değerden daha da kıymetlidir. Ankara’nın en kıymetlilerindedir” demişti.