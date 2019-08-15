Bireysel kredi batıkları yüzde 18,6 arttı

Haziran ayı itibarıyla son 1 yılda toplam batık bireysel kredi borcu oranı yüzde 18,6 arttı. Bu artış konutta yüzde 49,1 taşıtta yüzde 14,4 oldu.

Hükümet, krizdeki ekonomiyi kurtarmanın bir yolu olarak, bir kez daha bireysel tüketimi canlandırmak için harekete geçti. Yeniden artırılan kredi ve kredi kartı taksit sayılarının yanı sıra kamu bankaları eliyle özellikle konut kredilerini büyütmek için büyük çaba harcanıyor ancak bireysel tüketici kredileriyle ilgili son 1 yıllık verilere bakıldığında, özellikle konut ve taşıt kredilerinde sorunların büyüdüğü anlaşılıyor.

Cumhuriyet'ten Serhat Aligil'in haberine göre, 2019 yılı Haziran sonu itibarıyla son bir yılda toplam bireysel kredi (kredi kartları hariç) hacmi yüzde 4,1 daralarak 403 milyar liraya inerken batık kredilerin miktarı 13,1 milyar liraya ulaştı.

KONUTTA ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde il bazında düzenlenen Fintürk verilerine göre detaylar şöyle: