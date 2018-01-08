Birer gün arayla bulunan cesetlerle ilgili yeni gelişme

Batman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde, birer gün arayla bulunan 2 cesedin, Afganistan uyruklu 45 yaşındaki baba ile 11 yaşındaki oğluna ait olduğu belirlendi.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde, birer gün arayla 2 erkek cesedinin bulunmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Cesetlerin 45 yaşındaki Afganistan uyruklu baba ile 11 yaşındaki engelli oğluna ait olduğu tespit edildi. Cesetlerin yüzlerinin tanınmayacak halde olduğu belirtildi. Devlet hastanesinin morgundaki cesetlerle ilgili polisin çalışması devam ederken, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Zeki Yasak, ilk kez böyle bir olaya tanık olduklarını söyledi.

Baba- oğulun cesetlerinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Afganistanlı 500 sığınmacının imza atmak için her hafta gittiği Batman İl Göç İdaresi'ndeki MOBESE kayıtları da incelemeye alındı.