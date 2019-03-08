Bir üniversiteden 8 Mart manzaraları: Ege Üniversitesine bu kokartla girmek yasak!

Eski AKP milletvekilinin rektörlük yaptığı Ege Üniversitesine bu sabah yakalarında 'Sömürü ve şiddete karşı eşitlik ve özgürlük için' yazılı kokartla girmek isteyen iki üniversite öğrencisi, özel güvenlik görevlilerince durduruldu. Öğrencilere bu kokartla yerleşkeye giremeyecekleri söylendi.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından "rektör" olarak atanan AKP eski Edirne milletvekili Necdet Budak'ın yönettiği Ege Üniversitesinde bu sabah yine hukuksuz, keyfi ve yasa dışı bir uygulama yaşandı.

8 Mart nedeniyle yakalarında "Sömürü ve şiddete karşı eşitlik ve özgürlük için" yazılı kokart bulunan iki öğrenci, ana kapıdan yerleşkeye girerken, özel güvenlik görevlilerince durduruldu. Yakalarındaki kokartla yerleşkeye giremeyecekleri söylenen öğrencilerden kokartı çıkarmaları istendi.

Bu uygulamanın hukuksuz ve keyfi olduğunu, AKP'nin İzmir Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci'nin üniversitede istediği gibi propaganda yapabildiğini, kendilerinin siyasi parti amblemi bile olmayan 8 Mart kokartıyla yerleşkeye alınmamalarının zorbalık olduğunu söyleyen öğrenciler, tüm ısrarlarına rağmen yerleşkeye alınmadılar.

Öğrenciler, yakalarındaki kokartı çıkardıktan sonra Ege Üniversitesi yerleşkesine girebildiler.