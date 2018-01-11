Bir subay ve astsubay daha Cemaat mensubu olduğunu itiraf ederek teslim oldu.

Yüzbaşı Burak Akın'ın ''FETÖ üyesi'' olduğunu itiraf etmesinin ardından dün dört muvazzaf aynı itirafla polise teslim olmuştu.

Bir subay ve astsubay daha "FETÖ üyesiyim" diyerek teslim oldu. Yüzbaşı Burak Akın’dan sonra teslim olan muvazzaf asker sayısı 6'ya çıktı.

''FETÖ üyesi'' olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından dün dört muvazzaf subayın daha benzer bir itirafla polise teslim olduğu açıklanmıştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli iki yarbayın, Cemaat üyesi olduklarını söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim oldukları ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri belirtilmişti.

Subayların, etkin pişmanlıktan yararlanmak için Emniyet'e başvurdukları öğrenildi. Subayların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemlerinin devam ettiği açıklanmıştı.