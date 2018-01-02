Bir metro ihalesi daha iptal edildi

Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun yer aldığı ortak girişimin 1,6 milyar lira bedelle sözleşme imzaladığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

Alsim Alarko’nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu ortak girişim 2017 Nisan ayında imzaladığı sözleşme ile “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’ne karşı taahhüt etmiş; sözleşme bedeli KDV hariç 1,6 milyar lira olarak duyurulmuştu.

Alarko Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, söz konusu ihalenin iptal edildiğinin işveren idare tarafından bildirildiği belirtildi.

HAVARAY DA İPTAL EDİLMİŞTİ

Daha önce yine Alarko’nun kazandığı, Başakşehir-Sefaköy-Halkalı Havaray Hattı projesi de iptal edilmişti.

34 AY ÖNCE BELİRLENDİ

Kaynarca-Tuzla ve Pendik Merkez-Kaynarca Hatları olmak üzere iki ayrı güzergâhtan oluşan hat, toplam 12 kilometre uzunluğunda olacak. Hizmete giren Kartal-Tavşantepe Metro Hattı ve yapımı devam eden Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın ardından Pendik'e yeni metro hatları geliyor. Daha önce ertelenen Kaynarca–Tuzla ve Pendik Merkez-Kaynarca Metro Hatlarının ihalesi 3 Mart'ta yapılmıştı. İşin bitiş süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 34 ay olarak belirlendi. Metro hatları, Kaynarca (Tavşantepe)-Çamçeşme-Tuzla Hattı ve Pendik Merkez-Kaynarca Hattı olmak üzere iki ayrı güzergâhtan oluşuyor.

Bunlardan birincisi Tavşantepe Metro Hattı kuyruk tüneli sonundan başlayarak sırasıyla Kaynarca Merkez, Çamçeşme, Kavakpınar, Esenyalı, Aydıntepe ve Tuzla Tersane İstasyonlarından geçerek Tuzla Belediyesi mevkisinde kuyruk hatları bitiminde son bulacak.

Bu hattın toplam uzunluğu yaklaşık olarak 7,9 km olacak. Pendik Merkez-Kaynarca Metro Hattı ise mevcut Marmaray ve Hızlı Tren İstasyonları olarak işletilen Pendik İstasyonu yanında teşkil edilecek. Pendik Merkez İstasyonundan başlayarak Kaynarca Merkez İstasyonuna ulaşacak ve buradan da yapımı devam eden Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı'na ait Hastane İstasyonu öncesinde bağlanarak entegre olacak. Hat 4,1 km toplam uzunluğa erişecek.