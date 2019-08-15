Bir Harun Karadeniz vardı

Bağımsızlık için mücadele etti, özgürlüğü işçilerin, emekçilerin yanında aradı, özel okullar devletleştirilsin dedi. 6. Filo eylemlerinden tanıdığımız Harun Karadeniz’in ölümünün 44. yılı. Türkiye Komünist Gençliği yayımladığı anma mesajında onu böyle hatırladı: Sosyalist Türkiye için buradaydı!

68 kuşağının Anti-Emperyalizm bayrağını yükselttiği dönemlerde ön saflarda olanlardan biri de Harun Karadeniz’di. İTÜ İnşaat Fakültesi öğrencisi olan Harun Karadeniz Öğrenci Derneği başkanlığı ve İTÜ Öğrenci Birliği başkanlığı yaptı. Üniversite boykotlarında, işgallerde öncülük edenlerden biriydi.

Okumuş insanın emekçi halka karşı sorumlu olduğu bilinciyle hareket eden Harun, mühendisler olarak ürettikleri silahlar emekçi halka çevrildiğinde sessiz kalmayacaklarını, karşısında olacaklarını da hatırlatıyordu.

'ÖZEL OKULLAR DEVLETLEŞTİRİLSİN'

Kamuoyuna yansıyan, dönemin en bilinen yürüyüşlerinden biri olan “Özel Okullar Devletleştirilsin” yürüyüş ve kampanyasının örgütleyicilerinden biriydi. 7 Kasım 1967’de başlayan, 11 Kasım 1967’de Adapazarı’ndan geçerken yaptıkları mitingde şu cümleleri kurdu:

“On bin Üniversiteli derslere girmiyor, Neden? Yüz ellisi yollara düşmüş, neden? Köylü çocuğunun okuduğu Köy Enstitülerini kapadılar, neden? Dar gelirlilerin okuduğu askeri ortaokul, liseleri kapatıyorlar, neden? Tekniker okullarını kapadılar, neden? Parasız yatılı öğrenci sayısını azalttılar, neden? Şimdi de parası olanlar için özel okullar açıyorlar, neden? Oysa her şeyi yaratan, buğdayı biçen, fabrikayı, binayı, köprüyü yapan sen. Okuyamayan yine sen! Sen niye okuyamadın düşün. Senin çocuğun da bu gidişle okuyamayacak. Bu işi düzeltebilecek bir tek kuvvet vardır, o da sizlersiniz. Yani halktır.”

Öğrenci hareketlerinin sınıf hareketlerinden bağımsız olamayacağını düşünen Harun Karadeniz birçok işçi grevinde ve kampanyasında da yer aldı. İşçi sınıfının bilinçlenmesini de hedefleyerek üretim yapan Harun Karadeniz’in yapıtları: Yaşamımdan Acı Dilimler, Eğitim Üretim İçindir, Kapitalsiz Kapitalistler Yerimizi Bilelim, Türküler Yalan Söylüyor, Özel Yüksekokullar ve Ardındaki Oyun, Olaylı Yıllar ve Gençlik.

Türkiye Komünist Gençliği’nden açıklama: SOSYALİST TÜRKİYE İÇİN BURADAYDI!

‘’Gençliğin ve işçilerin kurtuluşunun ortak mücadeleden geçtiğini, öğrenci gençliğin işçi sınıfının yanında olabileceğini pratik mücadeleye taşımış bir gençlik önderini anıyoruz. Bizim için Harun Karadeniz’i anmak; gençliğin sorunlarının çözümünün sosyalizmde olduğunun altını kalınca çizmek anlamına geliyor.

Geleceksizlik, uyuşturucu, işsizlik, intihar ve düzenin yarattığı birçok sorunla karşı karşıyayız. Dün olduğu gibi bugün de sorunların çözümü ortak.

Harun’ların vermiş olduğu mücadele her örneğiyle kurucu bir misyon taşıyordu. Sömürü çarklarını kırmak, emekçinin iktidarını kurmak...

Harun Karadeniz taraftı ve tarafını güçlendiriyordu. Harun, adlı adınca ‘SOSYALİST TÜRKİYE İÇİN BURADAYDI!’

Bugün de TKG olarak kuracağımız yeni bir düzenin, ülkenin iddiasını taşıyor; ‘’Sosyalist Türkiye’yi kurmak için Buradayız” diyoruz.

Üniversiteli, liseli, genç işçi, işsiz tüm gençliği Türkiye Komünist Gençliği’ne, örgütlü mücadeleye çağırıyoruz!