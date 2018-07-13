Bir haftada 514 kişiye sosyal medya soruşturması

İçişleri Bakanlığı, bir haftada 514 sosyal medya hesabının soruşturulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık 2 Temmuz ile 9 Temmuz tarihleri arasında 514 sosyal medya kullanıcısı hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya kullanıcılarına "terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan etmek, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmek, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunmak, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast etmek nefret söylemi yaymak” gibi suçlamalar yöneltildi.