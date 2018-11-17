'Bir girişine milyonluk kapı yapılırken, diğer girişinde öğrencinin öldüğü yerleşke...'

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinin 'Kültür Kapısı' civarındaki trafik kazasında iç mimarlık öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın yaşamını yitirmesi, tepkilere yol açtı. Yerleşkenin başka girişine 1 milyon 94 bin lira ödenekle kapı yapılırken, Aslıhan'ın yaşamını yitirdiği bölgeye üst geçit yapılmaması sosyal medyada eleştirildi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinin Kültür Kapısı civarında 14 Kasım Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan iç mimarlık öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın 16 Kasım Cuma günü yaşamını yitirmesi, tepkilere yol açtı. Yerleşkenin başka girişine 1 milyon 94 bin lira ödenekle kapı yapılırken, Aslıhan'ın yaşamını yitirdiği bölgeye üst geçit yapılmaması sosyal medyada eleştirildi.

Başta Aslıhan’ın yakın arkadaşları olmak üzere, üniversite öğrencileri kaza ile ilgili tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Tepkilerin konusu genel itibariyle hem trafiğin hem de öğrenci giriş-çıkışının yoğun olduğu bölgede üst geçit ihtiyacının karşılanmaması ve geçmişte benzer olayların yaşanmış olmasıydı. Öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Doğu Kapısı’nda iki aydır süren ve 1 milyon 94 bin lira ödenek ayrılan inşaatı da eleştirerek, bütçenin öncelikli ve temel ihtiyaçlar için kullanılmasını talep etti.

REKTÖR: O BÖLGE KAMPÜSÜMÜZ DIŞINDA

Kazadan hemen sonra gelen tepkiler üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, ihmalin gerekçesini, bölgenin üniversite kampüsünün dışında olması şeklinde belirtti.

ASLIHAN'IN ARKADAŞLARI BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Diğer yandan kimliği belirsiz kişiler tarafından, 16 Kasım Cuma günü üniversiteyi ziyaret edecek olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e yönelik herhangi bir tepki gösterilmemesi yönünde uyarılar yapıldı.

Aslıhan’ın sınıf arkadaşları 19 Kasım Pazartesi günü 15.30’da olay yeri yakınında basın açıklaması yapacak.