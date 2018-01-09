Bir 'Arda Turan' açıklaması da Mehmet Ağar'dan...

AKP transferi olarak Başakşehir'le anlaştığı ileri sürülen Arda Turan'a ilişkin Mehmet Ağar'dan da açıklama geldi.

Futbol dünyasının kirli isimlerle ne kadar içli dışlı olduğuna ilişkin son örnek Arda Turan transferi oldu.

AKP'nin projesi Başakşehir Arda'yı transfer etmek üzereyken, konuyla ilgili açıklama yapan isimlerden biri de Mehmet Ağar oldu.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Barcelona forması giyen ve Medipol Başakşehir’e transfer olması gündemde olan Arda Turan ile arasındaki diyaloğu anlattı.

Ağar, Arda'nın Galatasaray'a transferine ilişkin, ''Fatih Terim varsa ben gelmem gibi bir lafı yok. Öyle şey olur mu? Arda, terbiyesiz değildir. Öyle bir lafı olsa, yakışık almayacağını kendisine ifade ederim" dedi.

Öte yandan Galatasaray'ın Arda transferine sıcak bakmadığı belirtiliyor.