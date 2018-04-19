Bir AKP-Koç-Sabancı ortak etkinliği: Genç Türkiye zirvesi

2013'ten bu yana düzenlenen Genç Türkiye Zirvesi, bu yıl tam bir AKP-Koç-Sabancı ortak yapımı biçiminde gerçekleşecek. Sponsorluğu Koç, Sabancı, Zorlu gibi sermaye gruplarının üstlendiği zirvenin konuşmacıları arasında AKP'li bakanlar, AKP'li patronlar ve AKP'li rektörler yer alıyor.

Tanıtım metninde gençliği "sermaye" olarak tanımlayan 2018 Genç Türkiye Zirvesi bu yıl AKP-Koç-Sabancı ortak yapımı olarak gerçekleşiyor.

26-29 Nisan tarihleri arasında Lütfi Kırdar kongre merkezinde gerçekleşecek olan zirvenin teması “Büyümek için Milli, Gelişmek için Yerli” olarak belirlendi. 81 il 184 üniversiteden "stratejik vizyon sahbi" 3 bin genci bir araya getireceği söylenen zirvenin konuşmacıları da AKP'li bakanlar, AKP'li patronlar ve AKP'li rektörler olacak.

Sponsorlukları Koç, Sabancı, Zorlu gibi sermaye gruplarının üstlendiği zirvedeki bazı konuşmacılar AKP destekçisi kimlikleriyle tanınan şu isimlerden oluşuyor: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, İTÜ Rektörü Mehmet Karaca, Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Sabancı CEO'su Mehmet Göçmen, BMC patronu Ethem Sancak, Zorlu Enerji Başkanı İbrahim Sinan Ak, Lİmak CEO'su Birol Ergüven.