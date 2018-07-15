Binlerce hesap silindi: Twitter’dan 'takipçi silme' açıklaması

Twitter’ın binlerce hesabı silmesiyle ilgili olarak şirketin Hukuk, Politika ile Güven ve Güvenlik Başkanı Vijaya Gadde'den açıklama geldi.

Twitter'ın Hukuk, Politika ile Güven ve Güvenlik Başkanı Vijaya Gadde, binlerce hesabı kaldırmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

“Gittikçe büyüyen küresel çabalarımızın bir parçası olarak, güven oluşturmak ve Twitter'da sağlıklı bir şekilde konuşmayı teşvik etmek için verdiğimiz hizmetin her noktası önemli. Takipçi sayıları görünür bir özellik ve herkesin sayıların bir anlamı olduğuna ve doğru olduklarına dair güven duymasını istiyoruz” diyen Gadde, "Çoğu kullanıcı takipçi sayısında dört veya daha az sayıda azalma görecek. Daha çok sayıda takipçisi olan hesaplar daha belirgin bir düşüş gözlemleyecek. Bunun bazıları için zor olabileceğini anlıyoruz ancak doğruluğun ve şeffaflığın Twitter'ı kamuya açık konuşma ortamı olarak daha güvenilir bir hizmet haline getirdiğine inanılır" ifadelerini kullandı.