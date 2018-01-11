Binbaşı duygulanmış: Bu salonda Kuran okunuyor, türbanlı kızlar önlük giyiyor

GATA'yı kontrolüne alan AKP, burada ilk kez önlük giyme töreni düzenledi. Törende konuşan Tabip Binbaşı Eray Serdar Yurdakul, “Bir arkadaşımın annesi başörtülü olduğu için alınmamıştı. Şimdi bu salonda Kur’ân okunuyor, başörtülü doktor kızlarımız önlük giyiyor. Duygulanmamak mümkün değil” dedi.

AKP'nin kontrolü altına girdikten sonra Mevlid Kandili düzenlenen, Kuran tivaleti yapılan GATA'da şimdi de ilk kez önlük giyme töreni düzenlendi.

AKP'nin yayın organı Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, tören sırasında "duygulanan" Tabip Binbaşı Eray Serdar Yurdakul, "Öğrencilik yıllarımda bu salonda pek çok kez irticai faaliyetlerle ilgili askeri brifing aldık. Şimdi ise bu salonda Kur'an’ı Kerim okunuyor. Aradan geçen süreçte yaşadıklarımız gözlerimin önünden geçti. Mezun olurken bir arkadaşımın annesi başörtülü olduğu için bu salona alınmamıştı. Şimdi ise bu salonda önlük giyme törenleri düzenleniyor ve başörtülü kızlarımız doktor adayı olarak önlük giyiyor. Gurur duymamak elde değil" diye konuştu.