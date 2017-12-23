Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen yaya yürürken kamyoncularla beraberdik biz

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Ey Kılıçdaroğlu sen o yollarda yaya yürürken kamyoncularla beraberdik biz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamyoncularla ilgili açıklamalarını eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, "Belli ki Kılıçdaroğlu'na bu bütçe konuşmalarında kamyon işi de fazla koymuş. Ha babam 10 dakikada kamyonculardan bahsediyor” dedi.

Bartın'da konuşan Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan başlattığı ve İstanbul’da sonlandırdığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne de göndermede bulunarak, "Ey Kılıçdaroğlu sen o yollarda yaya yürürken kamyoncularla beraberdik biz. Sen o günlerde İstanbul'dan Fetöcülerle, bölücülerle kol kola gidiyordun. Sen ne anlarsın o işlerden” diye konuştu.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu bunu söylüyor da getirdiğimiz kanuna ne vermişler bakın dedim. Ret vermişler ret. Kanun görüşülüyor maaşlar artacak, primlerini devlet verecek, ana muhalefet partisi 'ben yokum' diyor. Ondan sonra da muhtarlara kanun çıkaracağım diye bol keseden atıyor. Önce mevcudu öğren kardeşim mevcudu. Bir de muhtarlara bugüne kadar yapılanları görüşülürken o maddeden önerge veriyorsun maaş daha fazla olsun. Türkiye'nin de imkanlarını bilmeden etmeden kanuna ret veriyorsun.

Böyle de 'muhtarları düşünüyoruz' diyorsun. Buna kimi inandıracaksın. Belli ki Kılıçdaroğlu'na bu bütçe konuşmalarında kamyon işi de fazla koymuş. Hababam 10 dakikada kamyonculardan bahsediyor. Kamyoncuların en önemli ne sorunu olduğu, bizim kamyoncuların sorunlarını bilmediğimizden tutun neler neler. Ey Kılıçdaroğlu sen o yollarda yaya yürürken kamyoncularla bir beraberdik biz. Sen o günlerde İstanbul'dan Fetöcülerle, bölücülerle kol kola gidiyordun. Sen ne anlarsın o işlerden."