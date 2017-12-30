Binali Yıldırım'dan Edirne-İstanbul hızlı treni açıklaması: 75 dakikaya inecek

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Edirne arasını 1 saat 15 dakikaya indirecek hızlı tren projesi için ilk kazmanın vurulacağını açıkladı.

Başbakan Yıldırım Edirne'de partisinin kongresinde gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Edirne arası hızlı tren projesinden bahsederek, "Edirne'ye hızlı tren geliyor hayırlı olsun. 2018'in ilk aylarında kazmayı vuruyoruz. Edirne-İstanbul arası 1 saat 15 dakika olacak" dedi. İstanbul Halkalı ile Edirne hattını bağlayacak ve yeni bir rotada gidecek hızlı trenin saatte 200 kilometre hızla 1 saat 15 dakikalık sürede taşıma yapacak.

En az üç yıl sürecek proje, bitiminden itibaren altı ay boyunca test edildikten sonra hizmete girecek.