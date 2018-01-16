Binali Yıldırım sordu: Çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz?

Başbakan Yıldırım; 'Müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz, niyetinizi açıkça ortaya koyun... Türkiye’nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz?' ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin YPG açıklamasına ilişkin, “Müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz, niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, tabi olduğunuz müttefikliğe, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz, yoksa Türkiye’nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim için hayati önem taşıyor” dedi.

“Suriye’de Irak’ta işleri yoluna koyalım derken dost bildiğimiz bazı ülkeler, hem de NATO içinde bizimle beraber aynı masa etrafında oturanlar, bize karşı alenen terör faaliyeti yürütenlerle bir olup bir ordu kuruyorlar” diyen Yıldırım, “NATO’nun sınırları Türkiye’nin güney sınırlarıdır. NATO’nun sınırlarını korumak terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırlarımızı koruruz. Bugünlerde gerçek dost, gerçek dost olmayanlar belli oluyorlar. Emperyalist özlemler bölgede yeni planlamalar peşindeler. Yeni planlama, Türkiye’nin bölgedeki teminat gücünü zayıflatmaya yönelik planlamalardır. Biz, müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz, niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, tabi olduğunuz müttefikliğe, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz, yoksa Türkiye’nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim için hayati önem taşıyor. Bugüne kadar egemenlik haklarımızdan zerre kadar taviz vermedik. Bundan sonra da hiçbir güç ayyıldızlı bayrağı indiremez, bu ezanları dindiremez, bu milleti bölemez, ayrıştıramaz” ifadelerini kullandı.