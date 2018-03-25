Binali Yıldırım Gaziantep'te boş koltuklara konuştu

AKP Gaziantep İl teşkilatı, Merkezi personeller ve Belediyelere rağmen, Binali Yıldırım'ın konuşma yapacağı Şahinbey Belediyesi Spor Salonu'nu doldurmayı başaramadı.

Gaziantep'te valiliğin yasağına rağmen iki haftaya yakın bir süredir Gaziantep'te otobüslerle, çeşitli çalışmalarla Başbakan Binali Yıldırım'ın geleceğini duyuran AKP Gaziantep İl teşkilatı, zorla getirilen belediye işçilerine rağmen Şahinbey Belediyesi Spor Salonu'nu doldurmayı başaramadı.

İki haftaya yakın bir süredir şehirde billboard, pankart, gezici otobüs, yerel medya ve telefonla duyurulara rağmen kapalı spor salonunu dolduramayan AKP'li yöneticilere Binali Yıldırım'ın hesap sorduğu belirtiliyor.

Salonun boş kalmasına sinirlenen Binali Yıldırım etkinlik sonrası AKP Gaziantep İl Teşkilatı ile toplantı yaptı.