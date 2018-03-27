Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Mart konferansları sona erdi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Mart ayı konferansları Antalya ve İstanbul'daki oturumlarla tamamlandı. Mart ayının ilk iki konferansı İzmir ve Ankara'da gerçekleşmişti.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin (BAA) Mart ayı konferansları 24 Mart Cumartesi günü Antalya'da ve 26 Mart Pazartesi günü İstanbul'da yapılan oturumlarla tamamlandı. Mart'ın ilk iki konferansı İzmir ve Ankara'da gerçekleşmişti.

ANTALYA'DA MARKSİST EMEK DEĞER TEORİSİ ELE ALINDI

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Antalya konferansında Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şanlı, Marksist emek değer teorisi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Şanlı, konuşmasında meta, soyut ve somut emek, kullanım ve değişim değeri, ortalama toplumsal emek zamanı gibi Marksist ekonomi politiğin temel kavramlarını ele aldı.

Konferansa öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Antalya'daki konferanslar dizisinin ikincisi Nisan ayı içinde gerçekleştirilecek ve konusu da "Marksist artı değer teorisi" olacak.

İSTANBUL'DA HALK SAĞLIĞININ BİREYSELLEŞTİRİLMESİ KONUŞULDU

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin İstanbul'daki "Halk Sağlığının Bireyselleştirilmesi" başlıklı Mart ayı konferansı, halk sağlığı uzmanı Dr. Akif Akalın'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Toplumcu tıbbın Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan halk sağlığı sorunlarına cevaben geliştirildiğini belirten Akalın, sunumunda tarih boyunca sağlığa toplumcu ve bireyci yaklaşımları örnekleriyle açıkladı. Özellikle 1970'li yıllardan günümüze devletler aracılığıyla da desteklenen ve sağlıkla ilgili sorumluluğu bireye yükleyen politikaların ideolojik yönüne dikkat çekilen konferansta, halk sağlığı uygulamalarının temelinde toplumun yaşam koşullarının değiştirilmesi olduğu vurgulandı.

İstanbul'da Nisan ayı konferansı 18 Nisan tarihinde "İnsan bencil mi?" başlığıyla Nevzat Evrim Önal'ın sunumuyla düzenlenecek.