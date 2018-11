Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden Akkuyu Nükleer Santrali raporu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Akkuyu Nükleer Santralı hakkındaki raporu yayımlandı. Rapor, 'Türkiye'nin Nükleer Enerji Macerası ve Akkuyu Nükleer Santrali: Bilinenler ve Bilinmeyenler' başlığını taşıyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi sitesinde yayınlanan rapora BURADAN ulaşmak mümkün.

Raporda Türkiye’nin nükleer enerji üretmeye dönük girişimlerinin tarihçesi ve Akkuyu Nükleer Santralinin inşasına karar verme süreci anlatılıyor. Uluslararası yükümlülükler çerçevesinde bir nükleer santralden doğacak güvenlik sorunu tartışılıyor ve Fukuşima Nükleer santralinde yaşanan kazada özel sektörün kârlarını korumak için önlem almaması ve ihmallerin sonucu felaketin nasıl geldiği örnekleniyor.

Rapor serbest piyasa zemininde Rus şirketler tarafından işletilecek santralin ne gibi sorunlara yol açabileceğini tartışmaya açıyor. Santralin işletilmesi sonucunda ortaya çıkacak nükleer atık sorunu masaya yatırılıyor.

Rapor şu sonuçla tamamlanıyor: “Son olarak süratle piyasalaşan enerji alanında kuralsızlık, plansızlık ve denetimsizlik hüküm sürerken ve tüm mevzuat ve kurumlar mekanizmalar sermayenin önünü açmak üzere yeniden tasarlanırken nükleer enerji alanının bunun dışında kalması düşünülemez. Bu alanda atılan her adıma ve yapılan her yeni düzenlemeye sermayenin istediği gibi at oynatabildiği, kuralsız ve göstermelik denetleme mekanizmaları ile bezenmiş bir düzen kurguladığını bilerek yaklaşmak gerekir.”

