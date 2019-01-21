Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak ayı konferanslar dizisine devam ediyor: İzmir ve İstanbul...

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), 2018 yılıyla birlikte başlattığı farklı ve güncel konulardaki aylık konferanslar dizisine, 2019 yılı ile Ocak ayında da devam ediyor.

İlkin 15 Ekim 2017’de Ankara’da, sonrasında İzmir ve İstanbul’da düzenlenen “Sovyetler Birliği’nde Bilim Sempozyumu” ile kuruluşunu ilan eden Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), 2018 yılıyla birlikte başlattığı farklı ve güncel konulardaki aylık konferanslar dizisine, 2019 yılı ile Ocak ayında da devam ediyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Ocak ayı etkinlikleri şöyle:

1- Küba’da Beyin Araştırmaları ve Küba Sinirbilimleri Merkezi | Tolga Binbay

22 Ocak 2019, 19:00 | İzmir | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, İnsan Manzaraları Salonu, Anafartalar Caddesi No:20 OS-KA Pasajı, Konak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Ocak ayında İzmir’de gerçekleştireceği konferansa konuşmacı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Binbay katılacak. Konferansta, nedeniyle hem beyin araştırmaları ve sinirbilim bir yandan özgün özellikler taşıyan hem de sosyalizm-bilim ilişkisine dair önemli deneyimler taşıyan Küba’nın, Küba Devrimi’nin 60. yılı sebebiyle sinirbilimindeki gelişimi ele alınacaktır. Küba'daki davranış bilimleri tarihi ve beyin araştırmaları 60 yıllık sosyalist devrim tarihi boyunca tartışılacaktır. Bu çerçevede Küba Sinirbilimleri Merkezi (KSM) (Centro de Neurociencias de Cuba) ve çalışmaları tanıtılacak. Bilimin gelişimi açısından gerekli kaynaklara erişimini her açıdan kısıtlayan ABD ambargosuna rağmen Küba’da sinirbilimlerinin gelmiş olduğu nokta sosyalist politikaların emperyalizme karşı kazandığı bir zafer niteliği taşımaktadır. Konferans içeriği aynı zamanda Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin bilimsel dergisi Madde, Diyalektik ve Toplum’un Ocak 2019 sayısında da yer alacaktır.

2- Karanlığın Katlettiği Bir Bilim İnsanı: Necdet Bulut | Neşe Erdilek Bulut

26 Ocak 2019, 15:00 | İstanbul | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Salonu, Bahariye Caddesi Ali Suavi Sokak No:7, Kadıköy

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Aralık ayında, İsatnbul’da gerçekleştireceği konferansta, hain bir saldırı sonucu yitirdiğimiz Türkiye'nin bilgisayar alanında doktora yapan ilk bilim insanı olan Necdet Bulut’u anacağız. Konuşmacı olarak ve Necdet Bulut’un eşi Neşe Erdilek Bulut’un katılacağı konferansta, Necdet Bulut’un nasıl bir bilim emekçisi olduğu, kısa hayatında mücadelesi ve örgütleyiciliğiyle alanında nasıl öncü bir kişilik olduğu ve bilime olan toplumcu bakış açısı konuşulacak.