Bilim ve Aydınlanma Akademisi Mart Konferansları sürüyor

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Mart ayı konferansları İzmir ve Ankara'da gerçekleştirilen iki konferans ile devam etti.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Mart ayı konferansları 21 Mart Çarşamba günü İzmir’de, 22 Mart Perşembe günü ise Ankara’da gerçekleştirildi.

İZMİR

İzmir'de Yrd. Doç. Dr. Seçkin Eroğlu'nun katılımıyla yapılan konferansın başlığı "GDO’ları bir de genetikçiden dinleyin"di.

Akademi'nin YouTube kanalı üzerinden de canlı yayımlanan konferansta Eroğlu, GDO ve genetik hakkında yanlış bilinen ama toplumda çabuk kabul gören inanışlara değindi.



ANKARA

Ankara oturumu ise Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Özsoy, biyoloji kavram ve kuramları içerisindeki mekanik bakışın genel bir eleştirisini sundu. Biyoloji disiplinindeki en önemli sorunun tarihsel bakamamak olduğunu ifade eden Özsoy, çok çeşitli başlangıç koşullarının, birçok yöne ilerleyebilecek olasılıklar içerisinden bir tanesinin gerçekleşerek tarihsel akış oluşturduğunu açıkladı. Bu açıdan biyolojinin, fizik biliminin kesinlik algısından farklı bir esnekliğe sahip olduğunu belirtti. Bu farklılığın sadece evrimi topluma taşıma konusunda boşluk yaratmadığını, aynı zamanda bilim insanlarının evrimsel biyoloji algısını bozduğunu vurguladı. Diyalektik bakışın modern biyolojinin problemlerini çözmede daha iyi bir perspektif sunduğunu söyledi.

Ankara konferansı da Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin sitesinden yakında izlenebilecek.

Bilim ve Aydınlanma Konferansları önümüzdeki hafta Antalya ve İstanbul toplantıları ile devam edecek ve her ay tekrarlanacak.