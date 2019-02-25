Bilim ve Aydınlanma Akademisi Konferansı: İnsan bencil midir?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin düzenlediği "İnsan bencil midir?" konulu konferans Prof.Dr. Erhan Nalçacı'nın sunumuyla Kırşehir'de gerçekleşti.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin düzenlediği "İnsan bencil midir?" konulu konferans Prof.Dr. Erhan Nalçacı'nın sunumuyla gerçekleşti.

Kırşehir'de gerçekleşen konferansa üniversite öğrencileri katılım sağladı. Konferans sonunda sorulara cevap veren Nalçacı, insanlığın ancak son saniyelerini mülkiyetin tek bir elde toplandığı kapitalizmin içinde bencil olarak yaşadığını, yaşamak zorunda bırakıldığını vurguladı. İnsanlığın daha önce ilkel komünal dönemin ortaya çıkarttığı eşitlikçi bir yaşamda bencilliğin var olmadığını söyleyen Nalçacı, Çatalhöyük örneğini verdi.

Konferansın sonunda üniversite öğrencileri Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin bu etkinliklerinin devam etmesini isteyerek bir sonraki etkinlik için söz alındı.

