Bilim ve Aydınlanma Akademisi bu yılki yaz okulunda Engels'e odaklandı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından Üniversite Katılımcıları Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen 'Doğanın Diyalektiği: 19. Yüzyılda Bilim ve Felsefe” başlıklı VI. Yaz Okulu İzmir Ürkmez'de yapıldı.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin (BAA) Üniversite Katılımcıları Derneği’nin katkılarıyla 21-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği “Doğanın Diyalektiği: 19. Yüzyılda Bilim ve Felsefe” başlıklı VI. Yaz Okulu İzmir, Ürkmez’de gerçekleştirildi.

BAA’nın bu yılki yaz okulu bugün bakıldığında daha iyi kavranan ve önümüzdeki yıl 200. doğum yıldönümü kutlanacak olan Friedrich Engels’in farklı bilim alanlarındaki gelişmelere ve açmazlara nasıl yaklaştığına odaklandı.

Yoğun katılım ve ilginin gözlendiği yaz okulunda toplam 12 sunum yapıldı. Etkinlik 21 Ağustos Çarşamba günü Erhan Nalçacı’nın “19. Yüzyılda Bilim ve Felsefeye Genel Hatlarıyla Bakış” başlıklı sunumuyla başladı. 22 Ağustos Perşembe günü ise etkinlik sırasıyla Nevzat Evrim Önal’ın “Engels’in Yaşamı ve Eserleri”, Tolga Binbay’ın “Doğanın Diyalektiği’nde Zihin ve Beyin”, Hasan Karabıyık’ın “Anti-Dühring ve Doğanın Diyalektiği’nde maddenin temel hareketleri” başlıklı oturumuyla devam etti. Etkinliğin ikinci günü Erhan Nalçacı’nın “Antik Kent Efes’te Neler Oldu?” başlıklı sunumuyla tamamlandı.

Yaz okulunun üçüncü gününde Efes Antik kentine ve Selçuk Arkeoloji Müzesine gezi düzenlendi.

Yaz okulunun 4. günü Iraz Akış’ın “Darwin’in Bilim ve Felsefeye Etkisi”, Zelal Özgür Durmuş’un “Doğanın Diyalektiği’nde Biyolojik Hareket”, Erhan Nalçacı’nın “Morgan’ın Eski Toplumu’nun ve Ailenin Devletin Özel Mülkiyetin Kökeni’ne etkisi”, Akif Akalın’ın “İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu ve Toplumcu Sağlık”, Zeynep Suda’nın “Engels ve Kent” başlıklı sunumlarıyla devam etti. Etkinliğin 4.günü “Genç Marx” filminin gösterimi ve sonrasında yapılan tartışmayla sonlandı.

Yaz okulu 25 Ağustos Pazar günü Merve Uzuner’in “Kant-Hegel’in 19. yüzyılda bilime etkisi”, Engin Özkan’ın “Doğanın Diyalektiği’nde Matematik” başlıklı sunumu ve sonrasında toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı. Yaz okulundaki sunumlar, Madde, Diyalektik ve Toplum dergisinin bir sonraki sayısında makale olarak yayımlanarak okuyucularla buluşacak.