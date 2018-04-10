Bilim ve Aydınlanma Akademisi: Bu karanlık günlerden elbette çıkış var

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki cinayetlerle ilgili olarak Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin yaptığı açıklamada ‘Niteliksizliğin tavan yaptığı ve aklını, cesaretini, vicdanını yitiren bir akademik ortamda patlayan cinayet furyasına şaşmamak gerekiyor. Bu karanlık günlerden elbette çıkış var’ denildi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi “Osmangazi Üniversitesinde cinayet: Akademinin çöküşü üzerine” başlıklı açıklamasında, üniversitelerin hiçbir zaman içinde bulundukları toplumun düzeninden yalıtık yerler olmadığına işaret ederek, dünyada ve Türkiye’de akademinin karakterini sermaye birikiminin gereksinimleri ve rejimin renginin belirlediğine dikkat çekti.

YÖK’ün kuruluş koşullarından üniversitelerin 2000’li yıllarda ulusalcı ve gerici iki hizbin çatışmasına sahne olmasına, 2008-2015 arasında akademide kumpas, iftira, ihbar ve yağmanın olağanlaşmasından sınav ve akademik yükseltme yolsuzluğunun akademinin temayüllerinden biri haline gelmesine dek uzun bir süreçte akademiden örneklere yer verilen açıklamada, 2016 sonrasındaysa yeni bir tasfiye dalgasının geldiğine işaret edildi:

'ÜNİVERSİTELER KORKU EVİNE ÇEVRİLDİ'

“Üniversitelerin çöküşünü hazırlayan bir kesim yaptıkları darbe girişiminde yenildi ve dağıtıldı. Bununla birlikte inşa edilen otoriter rejim üniversitelerde ilerici akademisyenlerin, bütün aykırı seslerin tasfiye edilmesine dönüştü. Fikir beyan edenler üniversitelerden uzaklaştırıldı, KHK’lar bir giyotin bıçağı gibi akademinin üzerinde asılı kalarak üniversiteleri korku evine çevirdi.”

Vasat filmlerde görülebilecek ne kadar senaryo varsa Türkiye akademilerinin gerçeği haline dönüştüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Niteliksizliğin tavan yaptığı ve aklını, cesaretini, vicdanını yitiren bir akademik ortamda patlayan cinayet furyasına şaşmamak gerekiyor. Geçen yıllarda Selçuk ve Ankara Üniversiteleri’nde işlenen cinayetlere Osmangazi Üniversitesi cinayeti eklendi. Dört üniversite mensubu katledildiler.”

'AYDINLIK, ÖZGÜR, BİLİM ÜRETİLEN AKADEMİ İÇİN'

Bilim ve Aydınlanma Akademisinin yaşamını yitiren akademisyenlerin ailelerine, meslektaşlarına ve öğrencilerine başsağlığı dilediği ve acılarını paylaştığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Ne yazık ki bu ilk cinayet değildi ve bu ortamda son da olmayacak. Şu anda kim bilir hangi cinayetlerin zembereği orada burada kurulmaya devam ediliyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi aydınlık, özgür ve bilim üretilen bir akademinin ancak özgürlüğe ve eşitliğe dayalı bir dünya ve Türkiye’den geçtiğini biliyor ve bunun için emek veriyor.

Korkmayın, susmayın ve en önemlisi aklınızı karartmayın.

Bu karanlık günlerden elbette çıkış var."