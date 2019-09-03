Bilim emekçileri Moskova’da Sovyet bilim tarihinin izlerini sürüyor

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nden 15 kişilik bir heyetin Moskova’ya düzenlendiği arşiv ve kütüphaneler gezisi sürüyor. Gezi kapsamında Lenin Kütüphanesi, Rus Bilimler Akademisi Arşivi gibi önemli mekanlar ziyaret edilecek, Sovyetler döneminde görev yapmış bilim insanları ile görüşülecek.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi çatısı altında farklı bilim alanlarından 15 bilim emekçisi Sovyetler Birliği’nde bilim tarihini araştırmak üzere düzenlenen Moskova gezisinde bir araya geldi. Hazırlıklarına bir yıl öncesinden başlanan ve 31 Ağustos – 7 Eylül tarihlerinde sürecek olan gezide bir hafta boyunca Sovyet sosyalizminde bilim, teknoloji ve planlama çalışmalarının nasıl yürütüldüğüne odaklanılacak, çeşitli mekân ziyaretleri ve belge incelemeleri gerçekleştirilecek.

Gezinin ilk günlerinde Rusya Bilimler Akademisi Arşivi, bilim ve tarih müzeleri ve kitabevlerinde yürütülen araştırmalara bugün Lenin Kütüphanesi’nde devam edildi. Dünyanın en büyük ikinci kütüphanesi olan ve sosyalizmin aydınlanma hamlesinin önemli mekânlarından biri kabul edilen Lenin Kütüphanesi’nde Sovyetler Birliği’nde yaşamış olan bilim insanlarınca üretilmiş çok sayıda özgün kaynağa ulaşmak mümkün.





Lenin Kütüphanesi okuma salonu