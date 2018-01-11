Bilgisayarları bozan güncelleme: Açıklama geldi

Microsoft tarafından Windows için yayınlanan güncel güvenlik yamaları, AMD işlemcili bazı bilgisayarların bozulmasına yol açtı. Konuyla ilgili şirketten açıklama geldi.

Microsoft'un Spectre ve Meltdown güvenlik açıkları için yayıladığı güvenlik yamaları, bazı AMD işlemcili bilgisayarların açılmamasına sebep oldu. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler üzerine, Microsoft 3 Ocak'ta yayınladığı güvenlik yamalarının AMD işlemcili bilgisayarlara indirilmesini engelledi. Habertürk'te yer alan habere göre, konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD'li teknoloji şirketi, söz konusu problemin işlemci üreticisinin Windows güvenlik yamaları için gerekli dokümantasyonu doğru şekilde yapmaması nedeniyle yaşandığını duyurdu. Microsoft, yamaları yükledikten sonra bilgisayarları açılmayan kullanıcılara güvenli modda başlatma veya işletim sistemini yeniden yükleme gibi alternatif başlatma yöntemlerini denemelerini öneriyor.