Türkiye'de 1940'lı yıllardan itibaren komünist hareketin içerisinde yer alan ve Komintern arşivlerindeki TKP ile ilgili belgelerin araştırılmasına emek veren Bilal Şen yaşama gözlerini yumdu.

Türkiye'de 1940'lı yıllardan itibaren komünist hareketin içerisinde yer alan ve Komintern arşivlerindeki TKP ile ilgili belgelerin araştırılmasına emek veren Bilal Şen yaşama gözlerini yumdu.

27 Kasım 1920’de doğan Bilal Şen, 1940’lı yıllardan itibaren komünist hareket içerisinde yer aldı. Komintern arşivlerinin açılmasının ardından bu arşivlerde TKP ile ilgili belgelerin araştırılmasına yöneldi ve TÜSTAV’da kopyaları bulunan bir dizi belgenin alınmasında emeği geçti. Ayrıca kendisi ile yapılan sözlü tarih çalışmasından hareketle hazırlanan TÜSTAV Sarı Defterler dizisinden yayınlanan “Anılar” adlı bir kitabı ve Küyerel Yayınları’ndan çıkan “Cumhuriyetin İlk Yıllarında TKP ve Komintern İlişkileri” adlı kitabı bulunmaktadır.

19 Aralık 2017’de yaşama gözlerini yuman Bilal Şen, 23 Aralık Cumartesi günü saat 11.30’da Moskova’da Türkiyeli, Bulgaristanlı ve Rusyalı dostları tarafından uğurlandı. Küllerinin son ikametgâhına konmasının ardından düzenlenen yemekte kızı Gül Şen, Nâzım Hikmet’in Otobiyografi şiirini; Mehmet Tagaçar da Rusça bir şiir okudu, anıları paylaşıldı.