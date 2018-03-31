Bilal Erdoğan'dan Macron'a: Ülkene hakim ol

Bilal Erdoğan, Macron'a "Yahu önce bir liderlik geliştir, önce ülkene hakim ol" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ilişkin sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Malatya'da konuşan Bilal Erdoğan, Macron'a "Yahu önce bir liderlik geliştir, önce ülkene hakim ol, önce şu Avrupa Birliği'nin hali ne olacak buna bir bak" dedi.

Bilal Erdoğan, “FETÖ'nün arkasında olduğu gibi, Türkiye'yi bölmeye karar vermiş, and içmiş PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin arkasında da kim var, Avrupa var Amerika var. Daha dün Fransa ne yaptı izlediniz mi? Tabi Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanına Afrin'le ilgili haddini gerektiği gibi bildirince kim bilir nasıl zoruna gitti ki buradan Türkiye'ye acaba bir gol atabilir miyim dedi. Yahu önce bir liderlik geliştir, önce ülkene hakim ol, önce şu Avrupa Birliği'nin hali ne olacak buna bir bak. Senin neyine Türkiye'nin Suriye'deki sorunlarıyla ilgilenmek. Senin neyine Kıbrıs meselesiyle müdahale etmek Artık eski Türkiye yok” diye konuştu.