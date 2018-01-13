Bıçaklayıp, ölmesini beklemişler!

Adana’da 10 kişinin çıkan tartışmada öldürdükleri 39 yaşındaki Hüseyin Fahri Temir’i ve ağır yaraladıkları 37 yaşındaki Bahri Soncu’nun sağlık durumlarını hastaneden takip ettikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Aralık 2017'de saat 23.40 sıralarında Çukurova ilçesi, Çatalan Baraj Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, baraj gölün kıyısında balık tutan 2'si çocuk 10 kişi, az ileride yine balık tutan Bahri Soncu ve yanında bulunan Hüseyin Fahri Temir ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine, iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Olayda akraba olan, Sedat A. (20), Yasin A. (21), Emre A. (21), Muhammet A. (23), İbrahim A. (27), S.A (16) ile birlikte, Mamut T. (20), Serhat Ç. (19), Abdurrahman S. (22) ve M.M.Y (16), Temir ve Soncu'yu bıçak ve sopayla ağır yaralayıp kaçtı.

'KAÇMAK İÇİN ÖLMESİNİ BEKLEDİLER'

Olayın ardından yaralılar, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. 10 yerinden bıçaklanan ve başından sopayla yaralanan Temir ise 31 Aralık'ta hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlılarının, ağır yaraladıkları Temir ve Soncu'nun sağlık durumlarını takip ettikleri ortaya çıktı. Temir'in ölmesi üzerine Muhammet A. ve İbrahim A. olaydan sonra kaçtıkları minibüsle Ankara gitti. Polis bu arada tedavi edilen Soncu'nun ifadesini aldı. Kavga anında çok sarhoş olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Soncu, her şeyin birdenbire olduğunu söyledi.

"170 saat güvenlik kamerası izlendi"

Polis, olayın tek tanığının da hiçbir şey hatırlamamasından dolayı baraj gölü kıyısındaki görgü tanıklarının ifadesini aldı. Zanlıların siyah bir minibüs ve motosikletle kaçtığını öğrenen polis, güvenlik kameraları üzerinde yoğunlaştı. Son olarak, 01 YS 253 plakalı minibüsün Temir'in ölmesinin hemen ardından Ankara'ya gittiğini de Plaka Tanıma Sistemi üzerinden öğrenen polis, zanlıları yakalamak için harekete geçti.

Aynı mahallede gözaltına alınan 2'si çocuk 10 kişi, emniyete getirildi. Burada sorgulanan zanlılar, olay sırasında bıçağı ve sopayı kimin kullandıklarını bilmediklerini söyleyip, suçu birbirlerinin üzerine attı. İşlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.