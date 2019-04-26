Beyoğlu taciz iddiası üzerine sokağa döküldü

Beyoğlu'nda, bir kişinin parkta 14 yaşındaki genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddiası yurttaşları sokağa döktü. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu şüpheli, zırhlı polis aracıyla karakola götürüldü.

Beyoğlu, Kasımpaşa Sururi Parkı'nda iddialara göre, parkta duran 14 yaşındaki genç kızın yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir kişi, sözlü tacizde bulundu. Kız korkup, parkın özel güvenlik görevlilerinin yanına giderek durumu anlattı. Özel güvenlik görevlileri, şüpheliyi yakalayarak polis ekiplerine haber verdi.

YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kısa sürede mahallede duyululan olaydan sonra yurttaşlar toplanmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle şüpheliyi kişiyi güvenlik kulübesine soktu. Kalabalık git gide artması üzerine parka çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine zırhlı araç sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, toplanan kalabalığa polis aracından sağduyulu olunması konusunda anonslarda bulundu. Polis, şüpheliyi araca bindirileceği sırada kalabalık linç girişiminde bulundu. Şüpheli, zırhlı araca bindirilerek parktan çıkartıldı. Kalabalık şüphelinin götürüldüğü aracı tekmeleyip yumrukladı. Kalabalık aracın arkasından bir süre koşarken şüpheli polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.