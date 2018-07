Beykoz’da bir Uğur Yaşar

​'Ülkesinin ilk işçi semti oluşuydu onu defalarca Beykoz tarafına çağıran ses. 2000’lerin başında yavaş yavaş değişmeye başlayan sosyal dokusuydu o semtin. Villalarıyla gelen yeni komşuların bir semti değil, bir ülke gerçeğini ters yüz etmeye kalkışan yerleşim sürecini her çehresiyle görmeye çalışıyordu o da; her saat, her ışıkta, her açıdan ve her objektiften bakarak tanımlamaya çabalıyordu.' Böyle anlatıyor Handan Türkeli, Uğur Uluocak’ın ‘Cam Semt’ Paşabahçe’yi ‘resmetme’ uğraşını...

Yüksek irtifa dağcısı, eğitimci, yazar, fotoğrafçı, soL yazarı, soL Meclis ve Türkiye Komünist Partisi üyesi Uğur Uluocak'ı ölümünün 15. yılında sevgiyle, özlemle anıyoruz. soL okurlarına Handan Türkeli'nin yazısını sunuyoruz:

Günlerce sürdü, motosikletine atlayıp Çengelköy’den Paşabahçe’ye uzanan yolu defalarca gidip gelmesi. Kiminde gün boyunca, kiminde bir veya iki saat kaldı. Sabahın çok erkeninde montunu giyerken kapıda yakaladım bazen: “Gün doğarken çekmek lazım o tepelerden aşağılara doğru sökün eden villalar mahallesini, ışık arkadan vurunca görmek iyi olabilir” diyerek çıkıp gitti evden. Bazen kamera koruyucu kılıfını, yağmurluğunu da alıp “Tahkimat tamam, balıkçıyla anlaştım denize açılıp oradan bakacağım bir de…” heyecanıyla fırlayıp gidişini hatırlarım. Bazen de, kürek antrenmanını hızlıca tamamlayıp gün batımı ışığındaki işçi evlerinin görünümünü yakalamaya koşuşunu... Haa, bir de, bir seferinde elinde eski bir film afişi ve çerçevesi kararmış “pek yakında” tabelası ile kapıdan girip “sinema salonu da varmış o fabrikaların, bak. Ah o projeksiyon makinesini görmeliydin” diye anlatırken yüzündeki kırık gülümsemesi, kopkoyu kederi ve o afişe bakarkenki içlenmesiyle aklımda…

Ülkesinin ilk işçi semti oluşuydu onu defalarca Beykoz tarafına çağıran ses. 2000’lerin başında yavaş yavaş değişmeye başlayan sosyal dokusuydu o semtin. Villalarıyla gelen yeni komşuların bir semti değil, bir ülke gerçeğini ters yüz etmeye kalkışan yerleşim sürecini her çehresiyle görmeye çalışıyordu o da; her saat, her ışıkta, her açıdan ve her objektiften bakarak tanımlamaya çabalıyordu. Vardır bunu resmedecek tek bir kare de olsa, mümkündür o tek kareyle de olsa anlatmak cümle aleme, diyeydi koşturması. Paşabahçe yok oluyordu, cam fabrikasıyla, kundura fabrikasıyla, işçi aileleri ve hep birlikte üretip bölüşmenin anlamlı gayesiyle birlikte tarihe karışıyordu. Yoksul işçi evlerinin yerine lüks siteler yerleşiyordu. Kayıt altına almak gerekti, evet. Bu, başka bir Türkiye’nin habercisiydi apaçık. “Öyle bir semt vardı, o işçi nüfusu kurdu o semti ve onların emeğinin, umutlarının mahallesi oldu oralar Acarkent’ten veya bilmem ne kentten çok çok evvel” diyebilmek için, bu gerçeği böylece tarihe not düşebilmek için gitmek, görmek, çekmek gerekiyordu. Her iş durabilirdi bir kenarda, önce gidene ağıdımızı, hayır ağıt değil gönül borcumuzu, üretenin emek hakkını teslim etmenin zamanıydı şimdi. Böyle düşünüyordu.

Derginin kaç sayfa, kaç sütunda göreceği, kaç fotoğrafın hakkını vereceği ayrı meseleydi ama hep dağların doruklarını taşıyacak değildi ya o sayfalara, burnunun dibindeki bu yakıcı değişimi de görmeliydi. Okuyucuya başka pencereler de açmalıydı. Ta çocukluğunda idrak etmeye, sorgulamaya başladığı kimliği, sınıf bilinci, politik geçmişi ve dağlara da gitse, iklim değişimi veya ilaç endüstrisi bilinmeyenlerini de araştırsa daima bakışını biçimlendirmiş olan dünya görüşü bunu gerektiriyordu. Tevfik Taş’ın yazacak olması da ayrı bir sevinç veriyordu ona.

Yukarıdaki tepelerden, aşağıdaki Boğaz’ın üzerinden baktı. Sokaklarına, evlerine daldı. Paşabahçe, kısacık ve kıymetli ömrünün neredeyse üç ayını aldı onun.

…

Ve ahh…

Beykoz Kundura Fabrikası’nı bir de önceki gün dumanlar içindeyken görmeliydin Yaşar Uğur Uluocak. Yangın yerinde asıl şimdi bulunmalıydın. Sonra dönüp tam arkadaki ufku saran gökdelenlerin siluetini çekmeliydin uygun bir ışıkta. Sonra Kazlıçeşme’deki deri fabrikalarının yerinde yükselen beton krallığını, sonra yeğenlerin Deniz ve Doğa’nın içinde büyümeye çalıştıkları Ataşehir yığınını ve sonra eski mahallen Tarabya sırtlarından yükselenleri… Motosikletinle kat ettiğin Büyükdere yolunun ve nihayet koca bir şehrin 15 yılda nasıl tanınmaz bir “şey”e dönüştüğünü görmeliydin kameranla. Senin bakışın başka olurdu, eminim.

Dahası; Erciyes zirvesinden görüp bildiğin Kayseri’yi, Ağrı tırmanışı için konakladığın Iğdır’ı, Doğubeyazıt’ı, sel baskını sonrası gidip çalıştığın Tarsus’u, Mersin’i, Mardin’i ve kendince karakteri olan her yerin nasıl birbirine benzetildiğini ve aslında hiçbir yere benzemediğini görmeliydin. Bu ülkeye ne olduğunu şimdi resmetmeliydin asıl. Bir daha asla yerine konulamayacak olan kayıpların çetelesini şimdi tutmalıydın.

Ama bir şey var ki, onu düşününce iyi ki diyorum, iyi ki…

İyi ki görmedin, bilmedin o güzelim emeğini sakınmasızca sunduğun dergide sigortasız istihdam edilmeye rıza göstermen için şirket ve dergi yönetimince ortaklaşa çevrilen üçkağıda dur demek üzere açmaya hazırlandığın hukuk davasının 15 yıl sürdüğünü iyi ki duymadın. Sağlığında masrafsızca kullandığı emeğinin karşılığını hiç değilse görev başındaki ölümünden sonra tazmin etmesi beklenecek işvereninin 15 yıl boyunca kendini savunacak tek bir cümle bulamayışına iyi ki tanık olmadın. O her şeyden kutsal saydığın emeğinin nasıl sefil bir hukuk camiasının elinde kaldığını iyi ki an be an yaşamadın. Göz göre göre hak gaspını karara bağlarken bir iş mahkemesi hakiminin, davacılarla göz göze gelemediği o salonda iyi ki yoktun. Sermayenin kendini savunacak bir sözü dahi olmadığı durumda, hizmetkarı olan hukuk sisteminin onun adına bir söz bulabildiği gerçeğini iyi ki kendi davanda öğrenmek zorunda kalmadan terk ettin bu çadır tiyatrosu sahnesini Uğur, iyi ki.