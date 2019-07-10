Beykoz Anadolu Lisesi'nin kiraya verildiği ortaya çıktı: Tekstil atölyesi yapmışlar...

İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Çavuşbaşı mahallesinde bulunan Beykoz Anadolu Lisesi'nin 2004 yılında okul müdürü tarafından kiraya verildiği ortaya çıktı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Çavuşbaşı mahallesindeki Beykoz Anadolu Lisesi'nin 2004 yılında dönemin okul müdürü tarafından kiraya verildiği ortaya çıktı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, okulun kiralandığı firmanın 8,5 ay boyunca okulun bodrum katını tekstil atölyesi olarak işlettiği belirtildi.

Olay, kiracı firmanın bugün İcra Dairesi ile birlikte okula gelerek icra başlatmasıyla ortaya çıktı. O sırada okulda bulunan yaz okulu öğrencilerinin bahçe dışına çıkarıldığı öğrenildi.

MEB ZARARI KARŞILAYAMAYINCA İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Butik Konfeksiyon adlı kiracı firmanın okulun bodrum katını 5 yıllığına kiraladığı, ancak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okula ve firmaya ihtarname yollaması sonucu 8,5 ayın sonunda firmanın okulu boşalttığı belirtildi. Firmanın olayı mahkemeye taşımasının ardından mahkemenin firmayı haklı bulduğu ve firmanın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) zararı karşılamasını talep ettiği ifade edildi. MEB'in borcu ödeyememesi üzerine okula icra takibi başlattığı bildirildi.

DÖNEMİN OKUL MÜDÜRÜ ŞİMDİ İMAM HATİP'TE

2004 yılında Beykoz Anadolu Lisesi müdürü olan Osman Bey'in şu an bir İmam Hatip'te müdürlük yaptığı öğrenildi.