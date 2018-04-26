'Beyin, vücuttan ayrı olarak hayatta kalabildi'

Yale Üniversitesi'nde bir bilim insanı, beynin vücuttan ayrı olarak bir süre daha canlı kalabileceğini iddia etti.

Yale Üniversitesi'nde nörobilim çalışan Nenad Sestan, kafası kesilen bir domuzda beyin dolaşımının sürdürülebildiğini öne sürdü.

Sestan, Ulusal Sağlık Enstitüsüne yaptığı bir konuşmada 200'e yakın domuz beyninde yaptığı araştırmaların sonuçlarını ortaya koydu ve 36 saat boyunca organlara dolaşımını sağlamak için bir pompa, ısıtıcı ve 'BrainEX ’olarak bilinen yapay kan torbaları kullandığını söyledi.

Domuz beyinlerinin bilinci tekrar kazandığına dair hiçbir kanıt bulunmadığı halde, Sestan milyarlarca tekil hücrenin normal aktiviteye sahip olduğunu gördü. Çalışma henüz yayınlanmadı ancak bilimsel bir dergide yayınlanmak üzere sunuldu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü raporuna göre Setan konuşmasında; "Bu hayvan beyninin hiçbir şeyin farkında olmadığına çok eminim" dedi.

Araştırmanın günün birinde beyin nakillerine imkan verebileceği umudundan söz edilse de, Massachusetts'teki Broad Enstitüsü'nde psikiyatri araştırması müdürü olan Steve Hyman'a göre, bu tür umutlar yanıltıcı olabilir. Hyman, MIT dergisine verdiği demeçte, işler böyle devam ederse “Beynimi dondur” yerine, “Bana bir beden bul” denebileceğini belirtti.