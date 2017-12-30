Beton pompasının döktüğü çimento evin duvarını yıktı: Baba ve oğlu yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da inşaat çalışması sırasında beton pompasının döktüğü çimentonun, bitişikte 4 kişilik ailenin yaşadığı evin duvarını yıkarak, iki kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Eyüpsultan'da, binanın ikinci katına beton döküldüğü sırada, bitişikteki binanın duvarının yıkılması ve buradaki evin salonuna beton dolması sonucu evde bulunan Ali Şevket Güner (46) ile altı aylık bebeği Ertuğrul Gazi'nin betonun altında kalarak yaralandığı ifade edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince betonun altından çıkarılan baba ile bebeğin, Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

Beton dolan evin olduğu binanın sahibi Çetin Ulutaş, "Duvarıma perde kalıbını yapmadan beton dökülüyor. Beton dökülünce basınçtan duvar patlıyor ve bebek altında kalmış. Adam yaralanmış, kafası, gözü patlamış. Böyle bir saçmalık olmaz. Bunun yapı denetimi yok mu? Yapı denetimi nerede bunun? Kendini sağlama almak için millete zarar veriyor, lanet olsun. Bebekle beraber babası yaralı ve hastanedeler şu anda" ifadelerini kullandı.