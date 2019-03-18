Beton mikserinin altında can verdi

Isparta’da beton dökümü sırasında yan yatan tonlarca ağırlıktaki beton mikserinin altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi. Antalya'da ise demir profil yüksek gerilim hattına değdi, 2 işçi yaralandı.

Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana gelen olayda, soğuk hava deposu inşaatında beton dökümü yapıldığı sırada, mikserin yere sabitlenen hidrolik ayaklarından biri bilinmeyen bir nedenle kırılarak devrildi. Beton dökülen hortumu taşıyan ve katlanıp açılabilen demir parçanın ağırlığının etkisiyle araç yan yatarak yan tarafta duran Mustafa Yaldız’ın üzerine devrildi. Ağır yaralanan Yaldız, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

DEMİR PROFİL YÜKSEK GERİLİM HATTINA DEĞDİ: 2 İŞÇİ YARALANDI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir binanın çatısında çalışırken ellerindeki profil demirinin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu 2 işçi yaralandı.

Binanın çatısında çalışmakta olan 2 işçi ellerindeki profil demirinin binanın önünden geçmekte olanyüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Şans eseri oldukları yere düşen Emrah Gözeten ve Suriye uyruklu Abdullah El Abdullah yaralandı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.