Beşiktaş'tan 'Cumhurbaşkanı' açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde konuştuğuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulüp başkanını arayarak Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak tekrar maçına çıkması yönünde baskı yaptığı iddialarına yanıt verdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz" denildi.

Beşiktaş, saha olayları nedeniyle yarım kalan maçın ardından Federasyon'un verdiği "kaldığı yerden tekrar oynanma" kararını protesto ederek maça çıkmayacaklarını açıklamıştı.