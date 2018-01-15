Beşiktaş'ta beton mikseri faciası: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta 75 yaşındaki bir kadın beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki bir kadın beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüdüğü esnada Ayşe Özgen Şerefli (75) yolun karşısına geçmek istedi. O esnada kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen beton mikserinin sürücüsü yaşlı kadına çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Mikser sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Levent Polis Merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.