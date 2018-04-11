Beşiktaş'ın 'Kaymakçı Pando'su yaşamını yitirdi

Beşiktaş’ta işlettiği 119 yıllık kaymak dükkanıyla tanınan ve "Kaymakçı Pando Amca" olarak anılan Pandelli Şestakof, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Pandelli Şestakof’un yeğeni Lüben Şestakof, amcasının 9 Nisan Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lüben Şestakof, amcasının Beşiktaş’ta işlettiği dükkanı 2014’te kapattıktan sonra rahatsızlıklarının başladığını, son iki yıldır da gözlerinin görmediğini anlattı.

Amcasının bir süredir Balıklı Rum Hastanesi’nde tedavi gördüğünü belirten Şestakof, böbrek rahatsızlığı da yaşayan Pandelli Şestakof'un pazartesi akşam saatlerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Şestakof’un cenaze töreni, 12 Nisan Perşembe günü Feriköy Bulgar Mezarlığı Kilisesi’nde yapılacak.

1895 yılında dedesinin açtığı kaymak dükkanını işleten Şestakof, Beşiktaş’ın en eski esnafından biri olarak tanınıyordu.

DÜKKANI TAHLİYE ETMİŞTİ

2014 yılında dükkan sahibinin tahliye kararı aldırmasından sonra Pando’nun dükkanı boşaltması için kağıt gönderilmiş, kamuoyunun baskısı ve dönemin Beşiktaş belediye başkanı Murat Hazinedar’ın devreye girmesiyle tahliye süresi uzatılmıştı. Üç ay daha direnen Pando Kaymak’ın sahipleri Şestakof çifti, sonunda dükkanı tahliye etmek zorunda kalmıştı.